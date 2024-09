La Stampa: “Balotelli tentato dal San Diego in Mls e dal Palermo”

L’edizione odierna de “La Stampa” si sofferma sul futuro di Mario Balotelli a detta del quotidiano tentato dal Palermo.

Il mercato nei principali campionati internazionali si è chiuso tra venerdì e lunedì, ma per chi deve ancora piazzare degli esuberi rimangono aperte delle finestre, principalmente in Qatar e Turchia. Questo riguarda la compravendita di giocatori sotto contratto. C’è però anche il mercato degli svincolati, giocatori che si sono liberati alla scadenza naturale del proprio contratto o che hanno risolto l’accordo con l’ex società entro la fine del mercato estivo.

Se fino a qualche stagione fa la maggioranza dei calciatori di primo livello in grado di accasarsi a parametro zero riuscivano a trovare squadra ben prima del termine della stagione, spesso ottenendo ingaggi e commissioni per gli agenti superiori rispetto a un trasferimento da un club all’altro, ora è sempre più comune il fenomeno dei giocatori senza contratto anche a mercato finito.

Sono 139 i calciatori con un valore di mercato di almeno un milione di euro (fonte Transfermarkt) ancora senza squadra, con alcuni giocatori di spicco. Emblematica è la situazione di Adrien Rabiot, che prima dell’Europeo ha ricevuto un’offerta di rinnovo dalla Juve di quasi 9 milioni netti bonus inclusi, valutata e poi lasciata scadere; nel frattempo, però, non è più arrivata quella proposta sperata (magari dal Real Madrid…). Oggi Rabiot, a soli 29 anni, è lo svincolato più illustre sul panorama internazionale, mentre persistono le voci sul Milan.

Non solo Rabiot. Ancora in cerca di squadra ci sono giocatori come Depay e Martial, che hanno catalizzato l’attenzione del mercato negli ultimi anni e hanno lasciato, non senza polemiche, Atletico Madrid e Manchester United. A 30 e 28 anni sono teoricamente all’apice della maturità calcistica, nonostante un rendimento altalenante anche a causa di infortuni.

Il centrale più ambito resta Sergio Ramos, che a 37 anni continua a postare su Instagram i progressi del suo allenamento in attesa di una decisione finale, con interessi da turchi, arabi, americani e anche dalla stessa Roma.

C’è chi è ormai abituato a essere svincolato, come Balotelli, che anche quest’anno sfoglia la margherita: classe 1990, è stato vicino al Corinthians in Brasile; ora radiomercato parla di San Diego in MLS e Palermo in pole position per lui. L’elenco è lungo e variegato: dai portieri come Navas, Karius o Berisha, ai centrocampisti di qualità come Pjanic, André Gomes, Alli, Rafinha, Yazici o Praet, fino a giocatori esperti anche del campionato italiano come Candreva, Joao Pedro, Niang e Perisic.

Il mercato è chiuso, ma non del tutto, non per tutti.