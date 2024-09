Clamoroso: salta la trattativa tra Arabia Saudita e Milan | Grave problema di regolamento

Salta in extremis la trattativa tra Milan e Arabia Saudita. C’è un grave problema di regolamento, rossoneri costretti a ritrattare.

Il Milan ha accelerato negli ultimi giorni di mercato, soprattutto in attacco dove è arrivato sul gong Tammy Abraham in uno scambio con la Roma che ha coinvolto Saelemaekers. I rossoneri hanno concluso il loro mercato puntellando alcuni reparti, per provare a fare il salto di qualità e cercare di lottare per il titolo.

Tante le trattative sfumate, tra quelle andate in porto, con il diavolo che ha lavorato anche tanto in uscita per sfoltire una rosa molto ampia. Soprattutto a centrocampo dove sono arrivati innesti pronti per fare il titolare come Fofana.

Nel giro di due anni il Milan è andato incontro a una vera e propria rivoluzione del proprio centrocampo, cambiando di fatto tutti i titolari del vecchio reparto di Stefano Pioli, che ne aveva fatto le fortune, ossia Tonali, Kessie, e anche Bennacer che si vedrà soffiare il posto dal collega France. Proprio a centrocampo però è saltata una trattativa in uscita, con un club della Saudi League.

Milan, niente Arabia Saudita: problemi di liste

Negli ultimi giorni di mercato i rossoneri, che dovranno affrontare un calendario molto duro anche in Champions League, hanno provato a piazzare alcuni giocatori. Tra i tanti Ismael Bennacer, punto fisso del Milan di Pioli, adesso probabilmente relegato in panchina.

Bennacer non si era allenato nei tre giorni precedenti a Lazio-Milan, e tutto aveva fatto pensare a un suo trasferimento in Arabia Saudita. La trattativa però come noto è stata interrotta, per motivazioni legate alla lista del club interessato. Ecco cosa è successo.

Bennacer, salta la trattativa con Al Qadsiah

È noto che Ismael Bennacer ha interrotto la trattativa con l‘Al Qadsiah. Le motivazioni sono arrivate direttamente dal club saudita, con uno dei membri dell’area sportiva raggiunto dalla stampa italiana proprio per andare a fondo alle ragioni. Secondo quanto riportato da Gianlucadimarzio.com dunque, la squadra avrebbe terminato i posti per gli stranieri over 21.

Ecco perché Bennacer e il Milan hanno poi cambiato opzione per l’algerino. Intanto dalla terra natia del centrocampista erano arrivate altre indiscrezioni su un possibile maxi ingaggio offerto da parte del club Saudita. Secondo quanto trapelato per il classe 97 ci sarebbero stati 15 milioni di euro di stipendio l’anno, mentre per il Milan la cifra messa sul piatto era pari a 40 milioni di euro.