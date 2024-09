Lo abbiamo già preso, ma arriva a giugno: il Parma sogna l’Europa | Arriva un talento stratosferico

Il Parma adesso sogna in grande. Il nuovo acquisto è stato già chiuso, ma arriva a giugno: così si punta veramente in alto.

L’avvio di campionato del Parma ha sorpreso, a tratti sconvolto. I crociati infatti sono andati in campo contro due big, o quasi, Milan e Fiorentina sicuramente partendo da sfavorita. Non solo, ma i parmensi sono anche neopromossi. Nessuno insomma si aspettava che dopo due giornate la squadra potesse avere addirittura 4 punti.

Il pareggio con la Fiorentina dell’esordio aveva sicuramente fatto ben sperare, ma è stata la vittoria contro i rossoneri – secondi lo scorso anno in classifica – a fare entusiasmare. La squadra, che si è sicuramente rinforzata rispetto allo scorso anno in Serie B, non ha ancora finito di stupire.

Sì, perché la piazza è importane e anche ambiziosa, e se i cugini bolognesi grazie a un percorso autorevole sono arrivati nell’élite del calcio, a Parma c’è chi già sogna l’Europa. Intanto la società tramite il presidente ha annunciato l’ultimo colpo di questo mercato ormai concluso, con un’operazione in prospettiva.

Parma, colpo per l’anno prossimo

Si pianifica in quel di Parma, con l’auspicio innanzitutto di rimanere in Serie A. Una permanenza nella massima serie che, neanche a dirlo, favorirebbe il mercato 2025. Intanto in prospettiva è stato chiuso un altro colpo, che si aggregherà alla squadra solo l’anno prossimo.

Stiamo parlando di Antoine Joujou, che dopo le visite mediche e la firma è stato presentato in maniera ufficiale dal presidente Krause. Il giocatore si è già prestato alle foto di rito, con tanto di sciarpa gialloblu, e rimarrà un altro anno al Le Havre, in Ligue1, per crescere e tornare in Italia da giocatore fatto e finito.

Chi è Antoine Joujou

Un gigante sulla fascia. Antoine Joujou, nato a Mantes-la-Jolie classe 2003, è un prodotto del vivaio del Le Havre, che giovanissimo nel 2020 lo aveva già fatto esordire in prima squadra, a soli 17 anni. Dalla Normandia il giocatore, ala destra dalla grande stazza (alto 1,90) volerà a Parma per giocare in Italia e lasciare per la prima volta la Francia in carriera.

Ecco come il Parma lo ha presentato nell’annunciare il giocatore: “Joujou ha soltanto 21 anni ma ha già alle spalle 45 presenze con il Le Havre, trenta in Ligue 1 e diciassette in Ligue 2. E’ partito titolare nelle prime due di campionato, contro Saint Etienne e PSG giocando come esterno sinistro dell’attacco a tre. In questa stagione sarà un titolare del Le Havre, che punta alla salvezza”.