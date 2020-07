La Juve Stabia è nel caos dopo la mail che segnalava irregolarità amministrative della squadra campana della scorsa stagione. L’edizione odierna di “Tuttosport” fa il punto della situazione, con la Procura Federale che ha già aperto un’inchiesta per vederci chiaro. Da capire se essa produrrà esiti entro il 31 agosto, oppure dopo, nella prossima stagione. La Juve Stabia ora rischia una penalizzazione per illecito amministrativo, se i punti di penalizzazione venissero scontati in questo campionato, la squadra campana potrebbe perdere punti importanti per la lotta salvezza. Il presidente Manniello intanto ha cercato di rassicurare l’ambiente , mettendosi a disposizione per tutte le verifiche del caso. Le concorrenti alla salvezza guardano interessate la situazione, soprattutto il Cosenza del presidente Guarascio, che ha raccomandato particolare attenzione e chiarezza per la vicenda.