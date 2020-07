Antonino Randazzo, consigliere comunale del Movimento 5 stelle, si è voluto esprimere sulla convenzione concessa al Palermo per l’utilizzo dello Stadio Renzo Barbera. Di seguito quanto scritto da Randazzo sul suo profilo Facebook in merito al canone da pagare per la società rosanero:

“In queste settimane abbiamo sempre ritenuto che Il canone di concessione stabilito dalla C.T.V. in data 10 marzo 2020 era freddo , da rivisitare e ridurre considerato che alcune condizione previste della nuova bozza sono cambiate rispetto alla ultima concessione (con zamparini) sottoscritta nel 2011 ed anche considerato la crisi epidemiologica ed economica che ha colpito la nostra nazione dallo scorso 10 marzo e la categoria serie c.

L’emendamento presentato da alcuni consiglieri di maggioranza di rivisitazione dell’importo del canone da parte della CVT in caso di condizioni di non pieno utilizzo dello Stadio , anche in dipendenza di misure di contenimento per il Covid-19 non poteva che trovarci d’accordo ed e’ stato anche dal m5s votato favorevolmente.

Dispiace invece che il consiglio comunale ha respisto un nostro emendamento e un nostro ordine del giorno che andavano nella direzione di una richiesta di rivisitazione complessiva del canone concessorio da parte della CVT considerato i tanti aspetti quali la nuova impostazione sulla pubblicità sia interna che esterna, la serie (a, b o c) ed una crisi di mercato in generale .

Sono e resto convinto che il canone di 341.500€/anno sia troppo elevato rispetto alle nuove condizioni proposte alla società Palermo F.C. e all’attuale momento storico e alla serie C”.

