L’edizione odierna di “Tuttosport” si è soffermata sugli effetti negativi che sta avendo il Coronavirus anche per quanto riguarda il mondo del calcio. Molte le gare rinviate o che si giocheranno a porte chiuse, tra cui spicca senza dubbio il big match tra Juventus ed Inter. Con ogni probabilità si giocheranno senza tifosi anche le gare di Serie B Entella-Crotone venerdì, sabato Cittadella-Cremonese, Venezia-Cosenza e Chievo-Livorno. Il resto del calcio invece tende a fermarsi totalmente, la Divisione femminile della Figc ha rinviato tre match di ritorno

dei quarti di coppa Italia, Sassuolo-Florentina San Gimignano, Fiorentina Women’s-Milan e Juventus-Empoli Ladies, mentre oggi pomeriggio si gioca regolarmente Roma-San Marino. Stessa decisione per tutte le gare di Primavera 2 in programma sabato. La Lega Pro aveva optato per il rinvio di 35 partite della nona e della decima di ritorno nei gironi A e B, da recuperare fra marzo e aprile. Per quanto concerne la Serie D, domenica si fermano gironi A, B, C e D, con la Lega che ha deciso di rinviare anche il turno infrasettimanale di mercoledì prossimo per i gironi B e C. La situazione legata al Coronavirus è seguita con attenzione anche per la questione dell’Europeo della prossima estate, il quale si aprirà all’Olimpico di Roma e si giocherà in altre undici città, da Londra a Bucarest, da Bilbao a San Pietroburgo. «Cerchiamo di non fermarci, il percorso sportivo verrà bloccato solo se la situazione dovesse precipitare», queste le parole di Michele Uva, vicepresidente Uefa, intervenuto a Rai Radio1 Sport.