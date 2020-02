Intervenuto ai microfoni della Zanzarosa in onda su Radio Sprint, ha parlato della sfida con il Palermo il direttore generale del Nola, Francesco Montervino. Ecco qui di seguito le sue parole: «A noi interessa poco quel che succede al vertice della classifica, pensiamo soltanto al futuro del Nola. È chiaro che i rosa ed il Savoia sono squadre costruite per vincere, ed i 7 punti di vantaggio rendono il Palermo sicuramente favorito per la vittoria finale». In merito alla polemica tra i bianchi ed il Palermo sugli errori arbitrali, Montervino ha affermato: «Io sono esempio vivente di quel che mi succedeva quando giocavo nel Napoli in C. Ho vissuto per tanti anni quel che sta vivendo il Palermo. Io credo che un po’ di sudditanza da parte degli arbitri ci sia. Ma è una cosa normalissima, accade sempre. Mi auguro non accada domenica con noi. È chiaro che le dirette inseguitrici alzano un polverone, ma io credo sia normale che accada. È il gioco delle parti. Forse non pensano nemmeno del tutto a quel che dicono».