L’edizione odierna di “Tuttosport” si sofferma sull’intenzione della Lega A di non anticipare le date in vista dell’Europeo. Permane qualche dubbio sulle date di inizio e conclusione del massimo campionato: con molta probabilità inizierà il 19 settembre e si concluderà il 23 maggio. Ancora da approvare le richieste di Atalanta e Inter per far slittare la loro prima giornata, considerando i recenti impegni in Coppa.

Meno problemi in Serie B e Lega Pro. Il primo campionato ripartirà il 26 settembre, il secondo il 27, con appuntamento fissato al Coni il 10 settembre per i calendari. Nel corso del Consiglio federale si parlerà anche del ritorno dei tifosi negli stadi.