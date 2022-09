L’edizione odierna di Tuttosport si sofferma sulla nuova avventura di De Zerbi al Brighton.

Il Brighton ha messo a disposizione un budget molto importante per il progetto tecnico affidato a Roberto De Zerbi. Si tratta di 8 milioni all’anno per 4 anni, per lui e il suo staff. Più o meno quello che il Chelsea ha dato di indennizzo allo stesso Brighton per liberare Potter andato a sostituire l’esonerato Tuchel. Il tecnico bresciano già la scorsa settimana era in Inghilterra per incontrare i dirigenti e parlare di contratto, moduli, idee. De Zerbi sbarca in Premier, anche grazie ai buoni uffici del suo procuratore, il croato Crnoj, sempre più potente a livello internazionale. La proprietà del Brighton aveva iniziato a seguire De Zerbi per le buone prestazioni dello Shakhtar, l’anno scorso in Champions, poi è andato anche rivedersi alcune partite del Sassuolo.

E’ un De Zerbi “nuovo”, quello che si è accasato al Brighton: nel suo numeroso staff non ci sono più infatti lo storico vice Possanzini, ma anche Cavalli, bresciano, che allenò De Zerbi da bambino. Tra i volti noti dello staff dezerbiano Andrea Maldera (ex match analyst del Milan) e Marcello Quinto, che De Zerbi allenò a Foggia. «Per me è una grande sfida – ha detto de Zerbi – sono nel campionato più bello al mondo. Vengo in punta di piedi, ma per portare la mia personalità. Ho sentito Guardiola, è contento per me ed è pronto a darmi un aiuto se servirà, certo non quando giocheremo contro…»