Come si legge su “Anteprima24.net” Fabio Cannavaro ha iniziato a prendere contatto con la sua nuova realtà. Il campione del mondo del 2006, alla prima esperienza in Italia dopo l’avventura in Cina, è arrivato questa mattina nel Sannio a bordo di un van nero con i vetri oscurati.

Prima tappa lo stadio “Ciro Vigorito” per vedere con i propri occhi la sua nuova casa e il centro di allenamento. Oggi pomeriggio Cannavaro e il suo staff dirigeranno la prima sessione di lavoro al “Carmelo Imbriani“. Appuntamento che precede la presentazione ufficiale che si terrà domani a Palazzo Paolo V, la stessa location scelta per l’arrivo in giallorosso di un altro campione del mondo: Filippo Inzaghi. Cannavaro si è legato alla Strega con un contratto biennale, ma avrebbe preteso l’inserimento di una clausola rescissoria di un milione di euro. Porterà nel Sannio il suo staff, del quale fa parte anche il fratello Paolo, nelle vesti di vice allenatore.