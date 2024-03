Tuttosport: “Corini ritorna a Brescia per svoltare col Palermo”

L’edizione odierna di Tuttosport si sofferma sulla gara di oggi tra Brescia e Palermo.

Riprendere la corsa verso il 2° posto, sperando che qualcuno davanti si fermi. Nuovo bivio per il Palermo che a Brescia trova un nuovo bivio promozione dopo la sconfitta casalinga di martedì scorso con la Ternana. Per sognare è obbligatorio vincere in trasferta, dove il Palermo ha perso solo due volte in tutto il campionato e ha conquistato 21 dei suoi 46 punti in classifica. «La nostra corsa è stata rallentata dalla sconfitta con la Ternana – dice Corini – ma continuiamo a credere nel 2° posto. Mancano 11 giornate, quello che è successo a noi può capitare anche alle altre che lottano per lo stesso obiettivo. Dobbiamo pensare a ripartire col Brescia».

Partita speciale per il tecnico che è bresciano e che con le “rondinelle” ha anche centrato una promozione in A da allenatore. Oggi, però, non ci sarà spazio per i sentimenti, il Palermo deve vincere e per farlo Corini potrebbe ricorrere ad un mini turn over, qualcuno dei “titolarissimi” è apparso un po’ stanco nella seconda parte di gara con la Ternana. «Qualche cambio ci sarà – ammette – soprattutto fra quelli che hanno avuto più minutaggio nelle ultime due partite. Non c’è un problema atletico, con la Ternana abbiamo perso perché siamo stati frenetici e perché non siamo stati compatti tatticamente. Col Brescia sappiamo cosa dobbiamo fare».