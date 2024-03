Repubblica: “Corini carica i suoi: «Sino alla fine in corsa per il secondo posto»”

L’edizione odierna de “La Repubblica” si sofferma sulle parole di Corini rilasciate ieri in sala stampa in vista della gara col Brescia.

Un incidente di percorso, ma la lotta al secondo posto non è compromessa. È partito con questo pensiero il Palermo di Eugenio Corini, che oggi alle 14, contro il Brescia, avrà l’occasione di rifarsi dopo la bruciante sconfitta per 3-2 contro la Ternana. «Queste due partite hanno sicuramente rallentato il nostro percorso, ma mancano 11 gare e quello che è successo a noi potrebbe capitare anche ad altre squadre – ha detto Corini alla vigilia – Noi dobbiamo pensare alle nostre partite. Per il secondo posto lotteremo sino alla fine, perché in un campionato lungo e stressante può succedere di tutto. Dobbiamo stare attaccati alla classifica e sono convinto che la squadra abbia qualità per riprendersi».

Il tecnico rosanero nella sua lettura di Cremona e di martedì contro la Ternana ha negato che ci sia stato un problema di condizione: «A Cremona non siamo calati fisicamente, mentre con la Ternana il problema è stato di distanze – ha detto – è normale che qualche giocatore può essere più affaticato, ma non c’è un problema atletico. Martedì abbiamo perso le distanze e il controllo della partita».

In campo dovrebbero scendere in campo Pigliacelli, uno tra Diakité e Graves sulla fascia destra di difesa, Nedelcearu e Ceccaroni centrali e Lund a sinistra; a centrocampo Coulibaly o Stulac e Segre; sulla trequarti Di Mariano, Ranocchia e Di Francesco e in attacco Brunori. Dalle parole di Corini è chiaro infatti che Di Francesco si riprenderà il posto da titolare dal primo minuto, che martedì sera si era conquistato con un buon esordio Chaka Traoré. «Traoré ha grande talento e si è mosso bene, ma Di Francesco è un giocatore esperto e importante che ha cominciato a lavorare con noi sin dall’inizio», ha detto Corini