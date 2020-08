L’edizione odierna di “Tuttosport” si sofferma sul calciomercato in Serie C. Simone Corazza, attaccante della Reggina che nell’ultimo periodo è stato accostato al Palermo, è contesto da Padova, Modena e Bari. In particolare, veneti e pugliesi vorrebbero assicurarsi il capocannoniere dell’ultimo girone C di Serie C per puntare alla promozione diretta in B.