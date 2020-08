Dopo 8 anni di presidenza le strade di James Pallotta e della Roma stanno definitivamente per dividersi. Stando a quanto riportato su “Romagiallorossa.it”, la cessione della società sarebbe addirittura questione di ore. Dei quattro possibili acquirenti solo due sarebbero davvero pronti a chiudere e rispondono ai nomi di Dan Friedkin, imprenditore texano, che vorrebbe concludere la trattativa entro fine settimana, e Fahad Al-Baker, imprenditore a capo del gruppo kuwaitiano che richiede più tempo per avere modo di studiare ed approfondire tutta la documentazione del caso. Ma colui che fra pochi giorni sarà l’ex proprietario dell’A.S. Roma non intende aspettare ulteriormente ed allora il gruppo asiatico sarebbe disposto ad affrettare i tempi, contando su un gradimento di massima di Pallotta e su una proposta di massima già formulata ed accettata; ma arrivati a questo punto, le pressioni dell’imprenditore americano spingerebbe Al-Baker ad un’acquisizione praticamente a scatola chiusa.