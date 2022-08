L’edizione odierna di Tuttosport si sofferma sulle trattative del giorno in serie B.

Ultimi giorni di mercato col Como protagonista, stavolta, a differenza di un estate fa, la società dei fratelli indonesiani Robert e Micheal Hartono dimostra davvero di essere la proprietà più ricca d’Italia. Il club lariano ha depositato i contratti degli ultimi due colpi di spessore: l’attaccante Patrick Cutrone, 24 anni, acquistato dal Wolverhampton e il centrocampista Paolo Faragò, 29 anni, arrivato dal Cagliari. Entrambi, cercano riscatto in B: Cutrone è reduce da una annata anonima in A all’Empoli (28 gare, 3 gol e 1 assist), ma chissà che l’aria di casa gli faccia bene: l’ex gioiellino del vivaio Milan, dove entrò a 8 anni, non ha mai giocato per la squadra della propria città. Faragò invece, nella passata stagione era passato a gennaio al Lecce, dove per alcuni problemi fisici, contribuì alla promozione in A dei salentini con sole 8 presenze (e 1 gol).

Ma non finisce qui, perché il Como ora mira al colpo grosso: per la porta, trattativa per Marco Carnesecchi, 22 anni, grande protagonista dell’ascesa in A della Cremonese. Era molto vicino alla Lazio ma un infortunio alla spalla ha fatto saltare tutto e qui s’inserisce il Como che in porta sta andando avanti con l’esordiente Ghidotti, coetaneo di Carnesecchi ma debuttante in B. Per quanto finora si sia ben disimpegnato, serve un nome di livello e Carnesecchi, per non restare ai margini all’Atalanta, proprietaria del suo cartellino, sta valutando la proposta, a meno che non preferisca recuperare con calma dall’infortunio e cercare un posto in quella A che merita al mercato di gennaio. Altro colpo importante del Palermo, che ha chiuso con l’Ascoli per il centrocampista italo-bosniaco Dario Saric, 25 anni, a lungo inseguito anche da club di A. Palermo che nel ruolo di vice Brunori chiuderà per l’attaccante sloveno Samuel Mraz, 25 anni, in uscita dallo Spezia.

A Cagliari sta per sbarcare l’ala destra Filippo Falco, 30 anni, reduce dall’esperienza nella Stella Rossa, dove era andato a giocare nel gennaio 2021, in Sardegna ritroverà il tecnico Liverani, con cui fece buone cose ai tempi del Lecce. Il Benevento ha chiuso con la Salernitana per il difensore svizzero-albanese Frederic Veseli, 29 anni, 71 gare, 1 gol e 4 assist in B, 57 con 2 assist in A. Al club di Vigorito, sempre da Salerno, dovrebbe arrivare anche l’attaccante nigeriano Nwankwo Simy, 30 anni, altro elemento in cerca di rilancio dopo una stagione da dimenticare fra Salerno e Parma. Ufficiale lo scambio fra Benevento e Frosinone: ai ciociari l’a la destra Roberto Insigne, 28 anni, 179 gare in B con 34 gol e 40 assist, 30 in A con 2 reti e 4 assist; ai campani l’attaccante e fantasista Camillo Ciano, 32 anni, 341 gare in B con 92 gol e 68 assist, 33 in A con 7 reti r 5 assist. Non è ancora fatta invece, per l’arrivo al Pisa dell’attaccante Stefano Moreo, 29 anni, i toscani hanno alzato l’offerta al Brescia e la volontà del giocatore di approdare da Maran potrebbe fare la differenza, ma i lombardi non lo lasceranno partire finché non troveranno il sostituto, che potrebbe essere Luca Vido, 25 anni, rientrato all’Atalanta dopo il prestito alla Spal su cui c’è anche il Modena.