L’edizione odierna di Tuttosport si sofferma sull’Ascoli e il colpaccio al Barbera.

Dopo un anno e mezzo cade l’imbattibilità del Barbera. La striscia del Palermo si ferma a 31 risultati utili di fila, a scrivere la parola fine è l’Ascoli che vince grazie ad una partita di grande spessore tecnico e fisico, ma soprattutto grazie alla tripletta dello scatenato Gondo che ha fatto ammattire la difesa rosanero. Per Corini è la prima sconfitta col Palermo, per Bucchi una rivincita dopo l’eliminazione ai playoff con la Triestina che porta l’Ascoli temporaneamente in testa da solo.