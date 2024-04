Tuttosport: “Bari, Iachini si gioca la panchina a Como. C’è Ventura”

L’edizione odierna di Tuttosport si sofferma sul Bari e sul futuro della panchina con Iachini che si gioca tutto a Como.

Il futuro del Bari e quello del tecnico Iachini passano da Como. I pugliesi arrivano da 7 partite in cui hanno racimolato solo 2 punti, che hanno fatto sprofondare la squadra di fatto in zona playout. Un altro ko potrebbe indurre la società, per evitare il baratro della C, ad adottare il 4° allenatore in panchina.

Nelle ultime gare casalinghe a seguire la squadra c’era Gianpiero Ventura. E potrebbe essere proprio l’ex tecnico del Bari e della nazionale un possibile sostituto a pilotare la squadra nelle restanti 5 gare. Ventura si è già espresso sia sullo stato di salute, soprattutto mentale, dei calciatori, sia su una sua ricetta per esaltare le loro qualità, finora inespresse.

Intanto Iachini si affida nell’orgoglio di tutti gli uomini a disposizione, invitandoli a mostrare più coraggio. «Sinceramente – dice – non pensavo di trovarmi in una situazione così complicata. A Como mi aspetto una partita perfetta se vogliamo far girare gli episodi a nostro favore». Rientra Nasti dalla squalifica; fermati dal Giudice, Di Cesare e Sibilli.