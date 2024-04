Catanzaro, Vivarini: «Serie A? Nel calcio tutto può succedere»

Al termine del match vinto dal Catanzaro al Braglia contro il Modena il tecnico Vincenzo Vivarini ha parlato in conferenza stampa.

Ecco le sue parole:

«Fulignati sta un po’ così, ma penso che non sia niente di particolare. Faremo accertamenti per vedere com’è la situazione. E’ stata una bella partita, giocata bene da parte nostra. Ci aspettavamo questa pressione e abbiamo fatto tesoro di quella partita quando sono venuti a prenderci, soprattutto all’inizio del secondo tempo. Abbiamo fatto tutto quello che dovevamo fare. I ragazzi sono stati eccezionali nell’interpretare la partita nel modo giusto. Faccio veramente i complimenti a loro. Siamo venuti a riscattare la partita dell’andata perché non meritavamo di perderla. Gli episodi hanno fatto la differenza, ma abbiamo accettato e ci abbiamo lavorato sopra. Abbiamo scelto un centrocampo di qualità, con Pontisso e Petriccione che hanno fatto una partita di alto livello. Riuscivamo a venire fuori dalle pressioni e costringevamo a venir fuori ai due mediani del Modena, aprendo molto spazio tra le linee. Abbiamo avuto la facilità di arrivare in profondità e fare goal. Complimenti ai ragazzi».

«Serie A? Siamo la squadra dietro alla Sampdoria per tifosi in trasferta. La gente fa sacrifici enormi per seguirci. Immagino se dovesse succedere una cosa del genere, e nel calcio tutto può succedere. I tifosi del Catanzaro lo meritano, ma devo pensare solo a fare bene il mio lavoro».