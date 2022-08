L’edizione odierna di Tuttosport si sofferma sulle trattative del giorno in serie B.

L’Ascoli si avvicina all’attaccante nigeriano Nwankwo Simy, 30 anni, in uscita dalla Salernitana e chiede al Sassuolo il terzino destro italo-ghanese Claude Adjapong, 24 anni. Il Cagliari ha ormai chiuso per il terzino sinistro Antonio Barreca, 27 anni, rientrato al Monaco dopo una annata discreta al Lecce. Il Genoa acquista dalla Juve il difensore italo-nigeriano Paolo Gozzi, 21 anni, nel 2021/22 nella C spagnola, al Fuenlabrada, e lo gira in prestito al Cosenza. I liguri sfidano il Como per il ritorno in Italia della punta rumena George Puscas, 26 anni: col Reading, sembrava tutto fatto coi lariani, l’inserimento del Genoa ha ingarbugliato la matassa.

La Ternana chiede alla Salernitana il difensore Valerio Mantovani, nel 2021/22 in prestito all’Alessandria. La Spal valuta lo svincolato Riccardo Fiamozzi, 29 anni, ex Empoli che però può arrivare solo in caso di partenza verso Brescia di Lorenzo Dickmann. Il Modena ha chiuso col Mo[1]nopoli per l’esterno sinistro Abdul Guiebre, 25 anni, originario del Burkina Faso, soffiato al Bari. Il Palermo ha ufficializzato due colpi: l’ala sinistra Francesco Di Mariano, 26 anni, a titolo definitivo dal Lecce, contratto fino al 2025, con lui il difensore Davide Bettella, 22 anni, in prestito dal Monza con diritto di riscatto dei siciliani. Inoltre il Palermo ha aumentato l’offerta per il centrocampista italo-bosniaco Dario Saric, 25 anni, che l’Ascoli sta tentando invano di piazzare in A per non rinforzare un’avversaria.

Como, ufficiale il ritorno dallo Spezia del terzino destro Luca Vignali, 26 anni, già coi lariani nella passata stagione, stavolta a titolo definitivo, firma triennale. Il Brescia si fa sotto per il terzino destro Antonio Candela, 22 anni, nel caso il Genoa, nell’ambito dell’operazione Aramu, non lo ceda al Venezia, il club lagunare ha abbracciato l’attaccante finlandese Joel Pohjanpaalo, 27 anni, proveniente dal Bayer Leverkusen, ha firmato un triennale. Spal, Tacopina ha ufficializzato l’arrivo dal Vicenza del trequartista Federico Proia, 26 anni. Due nomi per il Frosinone: il trequartista franco-tunisino Hamza Rafia, 23 anni, proprietà Juve, nei primi 6 mesi del 2022 in prestito alla Cremonese e il pari ruolo Franco Tongya, 20 anni, italo-camerunese passato nel gennaio 2021 dalla Juve all’Olympique Marsiglia B.