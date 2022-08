L’edizione odierna de “Il Quotidiano di Puglia” si sofferma sul pareggio del Bari ieri contro il Palermo.

Pareggio acciuffato a 20 minuti dalla finale nella prima sfida casalinga in B contro il Palermo e ancora un punto per il Bari dopo quello dell’esordio a Parma. C’è voluto un gol di Cheddira – ancora tra i migliori nella formazione biancorossa – per evitare la sconfitta alla prima uscita stagionale al “nuovo” San Nicola con 35mila tifosi sugli spalti che rappresentano il record assoluto della gestione De Laurentiis.

La squadra di Mignani ha subito il gol degli ospiti nelle fasi finali del primo tempo: a colpire è stato Valente. Fino a quel momento poche le occasioni dal gol su entrambi i fronti con un Bari meno brillante del solito. Nella ripresa il forcing dei biancorossi con Maita e Antenucci che non hanno trovato la via del gol. Poi, al 68′ il gol del pari su assist di Antenucci: la firma è di Cheddira, ancora una volta decisivo in questo inizio di campionato in B. A nulla è valso l’assalto finale per cercare la vittoria con un Palermo che ha saputo difendere il suo prezioso punto.

Una squadra che nel suo assetto va ancora registrata con una serie di meccanismi che devono essere oliati. Un pareggio che lascia l’amaro in bocca ai 35mila biancorossi anche se il Bari ha dimostrato ancora una volta la capacità di recuperare da una situazione di svantaggio. Si riparte dai due punti in classifica. Nel prossimo turno i biancorossi faranno visita al Perugia: la gara è prevista per domenica 28 alle 20:45.