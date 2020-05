Si prospetta una settimana decisiva per la ripresa o per lo stop del calcio italiano. Ecco qui di seguito le date chiave:

11 maggio E’ atteso il parere del Comitato Tecnico Sportivo sui protocolli per la ripresa degli allenamenti di squadra. In caso di luce verde, via dal 18 maggio alle sedute di gruppo. Il Ministro Speranza si confronterà con Conte dopo l’eventuale placet del CTS.

12 maggio Consiglio di Lega: sul tavolo ovviamente la ripresa del campionato di Serie A e la tematica dei diritti tv che ha creato una spaccatura tra chi vuole trattare coi broadcaster e chi è per la sottura subito. In programma anche un Consiglio dei Ministri dove si affronterà il tema del calcio italiano, con Speranza e Spadafora che relazioneranno a Conte sulla questione.

13 maggio Assemblea di Lega tra le componenti del calcio italiano, le tematiche centrali resteranno sempre ripresa e diritti.

14 maggio Giunta straordinaria del CONI. Si parlerà della ripartenza degli sport italiani, ovviamente anche del calcio. Ci sarà anche la presenza di Casasco del CTS. Lo stesso giorno, audizione del Ministro Spadafora alla Camera dei Deputati.

Altri appuntamenti Alla fine della settimana l’incontro tra il Primo Ministro Conte e il numero uno della FIGC, Gravina. Le parti discuteranno della questione relativa alla riapertura. Poi, il 18-19 maggio, quando dovrebbero ripartire gli allenamenti di squadra, è previsto anche un Consiglio Federale per ratificare l’eventuale ripartenza del campionato. A seguire l’ultima parola da parte del Presidente del Consiglio che prima di dare il placet, vorrà valutare anche la curva dei contagi in seguito all’allentamento delle misure sul lockdown