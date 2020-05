Mario Papa, 53 anni è stato travolto e ucciso la notte scorsa da un’auto, in via Fardella a Trapani. La dinamica dell’incidente è al vaglio dei carabinieri. Secondo una prima ricostruzione, la vittima sarebbe caduta mentre attraversava la strada nell’attimo in cui stava sopraggiungendo l’auto. Per l’uomo non c’è stato stato scampo. E’ stato urtato alla testa dall’auto che sopraggiungeva. Non si esclude un malore poco prima della caduta. E’ stata disposta l’autopsia.