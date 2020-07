Il Turris spera di risolvere i propri problemi per disputare la prossima stagione di Serie C. Secondo quanto riportato da “Tuttoturris.com” ci sarebbero delle novità: il club campano sarebbe in trattativa avanzata per disputare le partite interne negli stadi di Potenza ed Avellino, dove già giocano due squadre. Tuttavia, secondo i regolamenti non è possibile iscrivere una terza squadra seppur “virtuale” all’impianto. La società corallina, però, mostra fiducia.