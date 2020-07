Il Bari progetta la prossima stagione di Serie C. Secondo quanto riportato da “Tuttocalciopuglia.com” la panchina di Vincenzo Vivarini non è proprio salda. Nel caso in cui il tecnico dovesse abbandonare, potrebbe esserci l’idea di Giuseppe Scienza, profilo giovane e ambizioso che negli ultimi mesi è stato anche accostato al Palermo.