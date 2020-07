Attraverso un video sulla propria pagina Facebook, l’FC Messina ha ufficializzato il colpo Pablo Ledesma, ex centrocampista del Catania. In basso, il post in questione:

FC Messina – Pablo Martin Ledesma 🇦🇷 Non sentite la necessità di ballare il tango? #FCMessina #PabloLedesma #ElProfesór Pubblicato da Football Club Messina su Domenica 26 luglio 2020