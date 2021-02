La Turris, prossimo avversario del Palermo, pesca dal mercato degli svincolati.

Infatti secondo quanto riporta “Tuttoturris.com”, è in dirittura d’arrivo l’operazione che porterà Johad Ferretti, esterno destro ex Cremonese e Ternana, nella squadra di Torre del Greco. Il giocatore in giornata dovrebbe essere ufficializzato.