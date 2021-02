La Turris, prossimo avversario del Palermo, non è reduce da un gran periodo di forma. La squadra di Torre del Greco si presenta al match contro i rosanero dopo la pesante sconfitta contro il Monopoli.

La disfatta con i pugliesi, secondo quanto riporta “Tuttoc.com”, ha fatto storcere un po’ il naso alla dirigenza campana in merito al tecnico Fabiano. I biancorossi hanno iniziato il girone di ritorno con 4 sconfitte e 1 pareggio, di certo un cammino che non fa fare sogni tranquilli a tutto il popolo della Turris. La dirigenza ha dato tempo a Fabiano, 2 partite contro Palermo e Paganese per rilanciarsi, altrimenti potrebbe arrivare l’esonero.