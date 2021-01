Di seguito la nota del club:

“La S.S. Turris Calcio comunica di aver perfezionato l’acquisizione del diritto alle prestazioni sportive, fino al termine della stagione in corso, dell’attaccante Danilo Giacinto Ventola, classe 2000. Dotato di grande possenza fisica, il calciatore di origini pugliesi arriva dall’Imolese (serie C, girone B), cui era stato girato in prestito dall’Ascoli, società detentrice del cartellino e con la quale è contrattualizzato fino alla prossima stagione. Cresciuto nelle giovanili del Bari e poi dell’Ascoli, fino ad arrivare alla Primavera e ad essere aggregato alla prima squadra del club marchigiano in serie B, Ventola ha proseguito il suo percorso in prestito al Genoa Primavera e poi al Rimini in serie C nella stagione 2019-2020 (19 presenze, 2 gol e 2 assist prima dell’interruzione anticipata dei campionati a causa dell’emergenza sanitaria). Nel pomeriggio di oggi ha sostenuto il suo primo allenamento al “Liguori” con i nuovi compagni”.