«Sto lavorando tanto ormai quasi da due mesi. Non vedo l’ora di tornare in campo per dare il mio contributo. Sono a buon punto, non so dare una data precisa per il mio ritorno, spero di farlo presto. Mi manca ritrovare quella serenità mentale per esempio quando salto per il colpo di testa. Voglio tornare al 100% senza avere nuovi stop». Queste le parole del difensore del Palermo, Almici, rilasciate durante “Siamo Aquile” in onda su “Trm”.