Tudisco: «Cremonese e Frosinone le favorite per la prossima stagione, ma occhio al Palermo»

Francesco Tudisco ha parlato della prossima stagione di Serie B in un’intervista rilasciata a News.Superscommesse.it.

Ecco le sue parole:

«È molto difficile capire chi riuscirà a fare bene la prossima stagione, perché ogni anno la Serie B riserva sempre delle sorprese, anche se i risultati che vengono fuori non sono mai frutto del caso. Lo hanno dimostrato proprio le tre nuove promosse in Serie A: il Parma, il Como e il Venezia. Società di valore che hanno dimostrato di voler fare il salto di categoria con una programmazione seria e con calciatori di qualità. L’anno prossimo direi che la Cremonese è la prima accreditata insieme al Frosinone per la promozione, ma occhio al Palermo e alla stessa Sampdoria. Spero di cuore che in questa lista possa esserci anche la Salernitana».