FIGC, Gravina: «Niente ricorsi sulle ammissioni ai campionati»

Il Consiglio Federale della FIGC ha dato il suo verdetto: Ancona esclusa, al via il ripescaggio. I criteri stabiliti dalla riunione prevedono al primo posto una Seconda Squadra di Serie A, che avrà tempo per presentare la sua domanda entro il 25 giugno. Per la prima volta nella storia recente, dunque, l’organico dei tre campionati professionistici sarà pronto entro il 1º luglio 2024.

Al termine della riunione, in conferenza stampa si è presentato il presidente della FIGC, Gabriele Gravina: “Per la prima volta avremo un’estate senza ricorsi sulle ammissioni ai campionati. L’unica società esclusa è stata l’Ancona, che ha ricevuto parere negativo da parte della CoViSoC”.

Proseguendo, sui criteri di ripescaggio: «La prima scelta per i ripescaggi cade su una seconda squadra. Questo è un motivo di vanto per noi, è un segnale di qualità. Siamo passati nell’arco di due anni da una a tre seconde squadre. La Lega Pro è un campionato sempre più ricercato. Il tutto nell’ambito di una stabilità di sistema che stiamo sempre più raggiungendo».