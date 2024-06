Calciomercato Salernitana: Petrachi sarà il nuovo Ds, i dettagli dell’accordo

La Salernitana è pronta ad ufficializzare il primo tassello per la nuova stagione. Come scrive “Ottopagine.it” si tratta di Gianluca Petrachi, direttore sportivo che raccoglierà l’eredità di Walter Sabatini. L’accordo biennale è stato definito in queste ore e si attende soltanto l’ufficialità che potrebbe arrivare a minuti

L’arrivo di Gianluca Petrachi come direttore sportivo potrebbe infatti rappresentare una svolta significativa per il club, specialmente dopo una stagione difficile che ha visto la squadra retrocedere in Serie B. L’esperienza di Petrachi nel mondo del calcio, unita alla possibile collaborazione con Andrea Sottil, potrebbe infondere nuova energia e competenze cruciali per la ricostruzione della squadra.

Inoltre, la potenziale offerta di acquisto da parte del fondo americano Brera Holdings aggiunge un altro livello di interesse alla situazione. Se questa offerta dovesse andare in porto, potrebbe portare ulteriori risorse e una nuova direzione strategica per il club. Sarà interessante vedere come si evolveranno queste trattative e quali impatti avranno sulla prossima stagione della Salernitana.