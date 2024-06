Di Marzio: “Bari, fumata bianca per Longo. Lunedì la firma”

Il Bari riparte da Moreno Longo dopo la mancata conferma in panchina di Federico Giampaolo, arrivato in Puglia nel finale della scorsa stagione conclusa con la salvezza in finale playout contro la Ternana. Secondo quanto riportato su “X” da Gianluca Di Marzio, è arrivata l’intesa tra il club biancorosso e l’ex allenatore del Como. Nella giornata di lunedì 17 giugno il tecnico firmerà un biennale con opzione di rinnovo.

