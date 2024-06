Come riportato dal noto esperto di calciomercato Schira, Stefano Turati, portiere di proprietà del Sassuolo, è pronto a lasciare il club.

L’estremo difensore ha espresso la propria volontà di lasciare il club, e due squadra di A hanno chiesto informazioni su di lui. Si tratta di Empoli e Genoa.

#Empoli and #Genoa have asked info for #Sassuolo’s goalkeeper Stefano #Turati. #transfers https://t.co/JjXGONVV34

— Nicolò Schira (@NicoSchira) June 14, 2024