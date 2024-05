Tu non te ne vai, con me sarai titolare assoluto: Antonio Conte lo chiama al telefonino | Per sempre al Napoli

Antonio Conte interviene e blocca la cessione: il nuovo tecnico lo vuole protagonista nel suo nuovo Napoli.

Tempo di grandi rivoluzioni in casa Napoli. Per Antonio Conte siamo alle letture dei contratti, e l’ex Tottenham non vede l’ora di portare di nuovo il sorriso dalle parti di Castelvorturno. Un sorriso che manca da mesi, con la stagione conclusasi ancora all’insegna dei fischi e dell’ennesimo brutto spettacolo regalato dal Napoli ai migliaia di tifosi del Maradona.

Tra i più fischiati proprio i leader dello spogliatoio che aveva vinto appena 12 mesi fa uno storico Scudetto. Nessuno escluso, dal capitano al nuovo arrivato, da Osimhen a Meret. Insomma, non un ambiente facile quello che Conte dovrà cercare di gestire. E molti predecessori passati dalla panchina azzurra negli ultimi mesi hanno parlato di uno spogliatoio psicologicamente spaccato.

Conte però vorrebbe dalla società delle garanzie: tra cui non fare partire uno dei leader della squadra.

La prima richiesta di Conte

Oltre ai 7 milioni netti a stagione per sedere sulla panchina del Napoli, Antonio Conte cerca garanzie. Quella, su tutte, di non cedere i campioni della rosa, nonostante il periodo di difficoltà legato ai brutti risultati di questa stagione appena conclusa.

Tra i più punzecchiati delle ultime ore, da tifosi e ambiente, c’è stato sicuramente Giovanni Di Lorenzo al quale peraltro Calzona non è riuscito ad evitare una indecorosa passerella contro il Lecce. Non c’è dubbio che il tecnico avrebbe potuto evitare la sostituzione condita da fischi piuttosto prevedibili, ma il giocatore sembra ormai lontano da Napoli. Conte potrebbe rappresentare l’ultimo baluardo per rimanere in azzurro.

Conte: Di Lorenzo è incedibile per il nuovo tecnico

Se sarà Conte il nuovo allenatore del Napoli, l’ex Juve potrebbe chiedere alla società di fare un ulteriore sforzo e trattenere Di Lorenzo. Il capitano ha in quanto leader anche obblighi morali, come riferito dal suo procuratore a TvPlay nella sua recente uscita dove ha confermato la volontà di lasciare Napoli a queste condizioni.

Antonio Conte, come sta trasalendo in queste ore, starebbe cercando di ottenere garanzie sulla permanenza di alcuni top e tra questi ci sarebbe proprio il terzino. Il capitano infatti sarà il leader del futuro Napoli, con Conte al comando, e il suo addio non sarebbe ben visto da quello che sta per diventare il nuovo allenatore. La palla, una volta annunciato Conte, passerà dunque al difensore che intanto sta ricevendo importanti avance da altre big italiane.