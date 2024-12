Tu non giochi, sei sul mercato: Luis Enrique lo manda in tribuna per direttissima | Clamoroso al PSG

Calciomercato PSG, clamorosa decisione di Luis Enrique: il tecnico lo manda in tribuna per direttissima. Addio vicino

In campionato il Paris Saint Germain sta letteralmente dominando. Un’altra vittoria per i ragazzi di Luis Enrique che consolidano, sempre di più, il primato in classifica dinanzi all’Olympique Marsiglia di De Zerbi costretta a rincorrere i campioni di Francia.

Adesso sono sette i punti di differenza con il club italiano. La vittoria ottenuta contro il Lione, per 3-1, ha garantito al PSG di portarsi a 37 punti in classifica. Anche se con un “giallo” che non è assolutamente passato inosservato.

Nel match vittorioso Luis Enrique ha optato per delle scelte che, oltre a far discutere, hanno lasciato senza parole. In primis quella di mandare in tribuna non uno ma due calciatori che potrebbero fare al caso di moltissimi altri top club.

Segno del fatto che il loro soggiorno, in quel di Parigi, sembra essere arrivato giunto al termine. Non è assolutamente da escludere, a questo punto, che nella sessione invernale di gennaio possano verificarsi due importanti cessioni dal club parigino.

PSG, avventura giunta al termine: dopo la tribuna il big farà le valigie

Nella partita contro il Lione ha fatto molto rumore l’assenza in panchina di Milan Skriniar. Non lo scopriamo di certo oggi che il difensore slovacco non rientri nei piani e nel progetto del tecnico spagnolo. Anche se il suo essere mandato in tribuna ha fatto inevitabilmente rumore. Il rapporto con l’allenatore sembra essere arrivato agli sgoccioli.

L’addio al PSG è più che certo. Resta solamente da capire dove. Le richieste dall’Arabia Saudita per l’ex Inter di certo non mancano. Così come potrebbero non mancare quelle provenienti dalla Serie A, un campionato che tra l’altro conosce benissimo. Il Napoli e la Juventus, alla ricerca di un centrale difensivo, potrebbero seriamente pensare di affondare il colpo per il capitano della nazionale slovacca.

PSG, non uno ma un doppio addio: adesso non ci sono dubbi

Quello di Skriniar, però, non è affatto l’unico nome che potrebbe essere accostato alla lista “cessioni”. Tra i calciatori in partenza anche l’attaccante Kolo Muani. Il nazionale francese non sembra rientrare nel progetto del mister.

Anche il classe ’98, come il suo collega slovacco, è stato spedito in tribuna. La sua permanenza nella capitale francese può essere giunta al termine dopo un anno e mezzo. La Serie A potrebbe provarci, anche se Liga e Premier League appaiono nettamente più in vantaggio.