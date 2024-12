Gds: “Palermo, arrivano smentite per De Sciglio. Diakitè…”

n casa Palermo prosegue la preparazione in vista della prossima sfida contro il Sassuolo, un appuntamento importante per riprendere ritmo e punti. Sul campo di Torretta, ieri pomeriggio i rosanero hanno concentrato il lavoro su esercitazioni dedicate al possesso palla e su una partitella in spazi ridotti.

Come riporta Massimiliano Radicini del Giornale di Sicilia, continua a tenere banco la situazione di Diakité, assente nella scorsa partita e ancora sotto costante monitoraggio da parte dello staff medico.

Non mancano, inoltre, le prime voci di mercato: da Torino si parla di un presunto interesse del Palermo per De Sciglio, attualmente in prestito all’Empoli dalla Juventus. Tuttavia, fonti vicine alla società rosanero smentiscono qualsiasi coinvolgimento, confermando che al momento l’esterno non rientra nei piani del club.

TMW: “Palermo, primo colpo per gennaio. In arrivo De Sciglio”