TMW: “Palermo, primo colpo per gennaio. In arrivo De Sciglio”

Colpo a sorpresa per il Palermo in vista del mercato di gennaio. Come riporta Alessio Alaimo su Tuttomercatoweb.com, i rosanero sarebbero vicinissimi a Mattia De Sciglio, duttile terzino classe ’92 in forza all’Empoli e di proprietà della Juventus. Le parti sono al lavoro per limare gli ultimi dettagli, ma le sensazioni sono più che positive per l’accordo a giugno a titolo definitivo. Come avvenuto in altre trattative, si attenderà in benestare da Manchester prima di concludere l’operazione. La fumata bianca può arrivare in questi giorni.

