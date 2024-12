Ex rosa, flop Luperini a Catania: per lui sirene dalla B

Gregorio Luperini, ex centrocampista del Palermo, sta vivendo una fase complicata con la maglia del Catania. Arrivato con grandi aspettative e visto come un elemento chiave per l’undici di Toscano, Luperini si è ritrovato ai margini della squadra a causa di problemi fisici e di un rendimento non all’altezza delle attese. La sua situazione attuale riflette le difficoltà che il Catania sta affrontando nella gestione dell’organico e nella pianificazione delle strategie di mercato.

Prima di poter pensare a nuovi acquisti, il Catania deve fare i conti con la necessità di sfoltire la rosa. Tra i giocatori che potrebbero lasciare il club ci sono sia quelli completamente fuori dai piani tecnici sia altri, come Luperini, le cui prestazioni sono state ambigue. Nonostante sia stato messo ai margini, la situazione di Luperini non è definitivamente chiusa. Secondo quanto si legge su “Catanista”, il giocatore non è considerato totalmente fuori dal progetto e attualmente si stanno valutando le opzioni per il suo futuro.

Alcune squadre di Serie B hanno mostrato interesse per Luperini e hanno iniziato a sondare il terreno per un possibile trasferimento. Tuttavia, fino ad ora, non ci sono state trattative concrete o avanzate. Il Catania, quindi, si trova in una fase di attesa e riflessione, cercando di capire se Luperini possa ancora rappresentare una risorsa valida per il club o se sia preferibile procedere con la cessione.