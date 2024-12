Gazzetta dello Sport: “Palermo-Brunori sarà addio. Dionisi di gioca tutto in due partite, De Sciglio…”

Il Palermo sta attraversando uno dei periodi più difficili dall’avvento del City Football Group. Con l’allenatore Alessio Dionisi e il direttore sportivo Morgan De Sanctis apertamente contestati dai tifosi, la piazza sembra sempre più disamorata dopo gli entusiasmi degli ultimi anni. La squadra, incapace di trovare continuità, si ritrova fuori dalla zona playoff dopo 17 giornate di campionato.

Come riporta Fabrizio Vitale della Gazzetta dello Sport, il club sta cercando soluzioni per invertire la rotta e arginare il malcontento. Il primo passo è stato confermare la fiducia a Dionisi, almeno per ora, continuando il ritiro in vista della delicata trasferta contro il Sassuolo. Una sfida che rappresenta un banco di prova cruciale per il tecnico, chiamato a rilanciare la squadra anche nel successivo impegno casalingo contro il Bari.

Mercato e futuro di Brunori

Tra le strategie per risalire la china, il mercato di gennaio gioca un ruolo chiave. Una delle mosse più discusse riguarda la possibile cessione di Brunori, il cui sacrificio sembra sempre più probabile. Oltre alla Salernitana, si fa strada l’ipotesi Venezia, con un’operazione che garantirebbe risorse da reinvestire in un nuovo attaccante.

Sul fronte degli acquisti, la priorità è colmare la lacuna lasciata in estate nella posizione di terzino sinistro. Il Palermo è in trattative con Mattia De Sciglio, attualmente in forza all’Empoli e con contratto in scadenza nel 2025. La proposta sul tavolo prevede un accordo fino a giugno, con opzione per la prossima stagione. In alternativa, piace il giovane Bozzolan del Milan.

Fine anno decisivo

Il destino di Dionisi e del Palermo si intreccia con i risultati delle prossime partite. Un’inversione di tendenza è necessaria per ritrovare fiducia e rilanciare le ambizioni in campionato. La dirigenza, al momento, preferisce evitare decisioni drastiche, ma il tempo stringe e la piazza chiede risposte concrete.