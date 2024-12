Tuttosport: “Palermo, via libera dalla Juventus per De Sciglio”

La Juventus e il Palermo sembrano pronte a definire un’operazione che potrebbe portare Mattia De Sciglio in rosanero già a gennaio. Come riporta Tuttosport, il terzino, attualmente in prestito all’Empoli, non rientra più nei piani di Roberto D’Aversa e si prepara a una nuova esperienza lontano dalla Continassa.

Per il classe 1992 si prospetta la prima avventura della sua carriera in Serie B, con il Palermo che ha già ottenuto il via libera dalla società bianconera. L’accordo prevede il trasferimento del giocatore in Sicilia al momento della riapertura del calciomercato, fissata per il 2 gennaio.

Un rinforzo per Dionisi

De Sciglio rappresenta un tassello importante per il Palermo, che da tempo cerca un rinforzo nel ruolo di terzino sinistro. La sua duttilità, che gli consente di giocare anche a destra, è un valore aggiunto per il tecnico Alessio Dionisi, impegnato a risollevare le sorti della squadra dopo un avvio di stagione altalenante.

Con l’esperienza maturata in Serie A e in ambito internazionale, De Sciglio potrebbe offrire solidità ed equilibrio a una squadra che punta a rilanciarsi nella corsa ai playoff. La Juventus, dal canto suo, conferma l’intenzione di sfoltire la rosa e garantire continuità a giocatori meno utilizzati.

Un’occasione per ripartire

Per Mattia De Sciglio, questa rappresenta un’opportunità per rilanciarsi in un contesto dove potrà essere protagonista. Dopo anni alterni tra alti e bassi, il passaggio al Palermo potrebbe segnare un nuovo inizio per il terzino, mettendo a frutto l’esperienza accumulata ai massimi livelli.

L’operazione sembra ormai definita, con Palermo e Juventus pronte a formalizzare il trasferimento non appena si aprirà la finestra di mercato. Per i rosanero, De Sciglio è il profilo ideale per completare il reparto difensivo e alzare il livello tecnico della squadra.