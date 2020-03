In merito alla situazione legata all’emergenza Coronavirus in Italia, ai microfoni di “Tuttoseried” è intervenuto il tecnico del Marsala Terranova, ecco le sue parole: «Beh, che dire? Di fronte ad una situazione sanitaria tanto grave da mettere a repentaglio la salute di tutti noi cittadini, l’interruzione del campionato può essere una soluzione da non escludere del tutto. L’augurio, per il bene di tutti, è che presto l’epidemia di Coronavirus venga debellata e che si possa di nuovo vivere senza questa Spada di Damocle sulla testa di ognuno di noi. Non sono d’accordo, nella male augurata ipotesi di interruzione del campionato, di tenere conto delle classifiche maturate fino ad ora. Non esistono norme in merito. Non lo trovo giusto ed equo per tutte quelle squadre che sono ancora impegnate, sia per la vittoria del campionato, sia per non retrocedere. Bisogna trovare altre soluzioni».