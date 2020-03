Francesco Ghirelli, presidente della Lega Pro, è intervenuto al termine del Consiglio della FIGC parlando delle opzioni per l’eventuale assegnazione dei campionati: «Le singole leghe avranno fino al 23 per avanzare le proposte. Il 23 ci sarà un altro Consiglio Federale, ribadendo che l’organo che decide è la Federazione. Ad oggi le ipotesi sono tre: non assegnare, assegnare e fare i play. Ora ci sono tutte in ballo. Poi si discuterà. Io ho espresso la mia. L’unica volontà sicura è che si decida prima della ripresa del campionato per evitare interessi».