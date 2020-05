Com’era ampiamente prevedibile la stagione in serie D è ufficialmente terminata. E’ l’unico verdetto riguardante la LND che emerge dal Consiglio Federale di oggi. Notizia confermata anche dallo stesso presidente Cosimo Sibilia. «Le leghe professionistiche hanno deciso di andare avanti – ha dichiarato amareggiato Sibilia – mentre hanno deciso lo stop del dilettantismo». E’ caos al momento sui verdetti. Le prime di ogni girone saranno promosse in serie C, ma manca ancora l’ufficialità, che potrebbe arrivare nei prossimi giorni. E onestamente non si capisce il perché, dal momento che si è deciso per la fine dei campionati. Spumanti ancora in frigo per Lucchese, Pro Sesto, Campodarsego, Mantova, Grosseto, Matelica, Turris, Bitonto e Palermo. Spiraglio che si apre anche per il Foggia e per tutte le società che vorranno presentare richiesta di ripescaggio. La C andrà avanti, anche se probabilmente la decisione definitiva sarà presa solo il 28 maggio e di conseguenza smentite tutte le proposte che erano state avanzate nell’ultima riunione tra Ghirelli e i club.