Con la sospensione definitiva del campionato di Serie D decretata oggi dal Consiglio Federale, come riporta TMW, nove società possono festeggiare la promozione in Serie C anche se l’ufficialità arriverà solo nei prossimi giorni. Per quanto riguarda i rosanero, ciò costituirebbe il primo tassello della rinascita da quando, nello scorso luglio, è nata la nuova società capeggiata dal duo Mirri-Di Piazza. Tra le altre conquistano la promozione anche la Lucchese, la Pro Sesto, il Mantova e il Grosseto. A queste si andranno ad affiancare Campodarsego, Matelica, Turris e Bitonto. Il Foggia e il Savoia al momento resta escluso in attesa di capire se potrà accedere alla Serie C tramite i ripescaggi (che però erano stati bocciati dall’Assemblea di Lega Pro). Se ciò verrà confermato dal Consiglio della LND di venerdì, questo sarà l’elenco completo delle nove promosse: Lucchese, Pro Sesto, Campodarsego, Mantova, Grosseto, Matelica, Turris, Bitonto, Palermo.