Troppo dolore, non riesco a giocare: SI RITIRA DAGLI AUSTRALIAN OPEN | Disastro Italia

Un problema muscolare, non di poco conto, lo terrà fuori dal primo Slam stagionale: niente Australian Open

Se non si tratta di un vero e proprio colpo di scena allora poco ci manca. A pochissime ore dall’apertura degli Australian Open, il primo grande Slam di questa stagione sportiva, arriva la notizia che spiazza completamente i tifosi ed il mondo di questo sport.

In particolar modo i sostenitori azzurri che, proprio negli ultimi minuti, hanno ricevuto una terribile batosta: l’atleta ha dovuto alzare “bandiera bianca“. Segno del fatto che non potrà partecipare all’importante torneo in quel di Melbourne.

Secondo quanto riportato da alcuni media e quotidiani sportivi pare che si tratti di un serio problema fisico che lo sta continuando a condizionare non poco. Troppo il dolore per l’azzurro che ha preso la decisione più sofferta: quella di farsi da parte.

Proprio nelle ultime ore è arrivata anche la conferma. Anche perché sul sito ufficiale del prestigioso torneo non compare più il suo nome. Non è stato perso altro tempo visto che l’atleta è stato immediatamente sostituito da un altro suo connazionale.

Niente Australian Open, l’azzurro si fa da parte: problema fisico per l’atleta

C’era grandissima attesa per il match che avrebbe dovuto vedere scendere in campo due atleti importanti come Fabio Fognini e Grigor Dimitrov. In molti, però, sospettavano che l’incontro fosse a rischio fino alla fine, ovvero che uno dei due avrebbe potuto dare “forfait” visto che le loro condizioni fisiche non erano assolutamente delle migliori.

Tanto è vero che entrambi si erano ritirati nei tornei che precedevano l’Australian Open. Il ligure ad Adelaide mentre il bulgaro a Brisbane. Ed invece, a farsi da parte, è stato proprio Fognini che ha cercato di stringere i denti quanto più ha potuto, ma senza risultati. Il classe ’87 non prenderà parte al primo Slam stagionale per un problema fisico.

Australian Open, subito una grande sorpresa: l’azzurro è fuori dal torneo per ko

Come riportato in precedenza, nell’order of play che si trova sul sito ufficiale, il nome del 37enne non compare più. Al suo posto toccherà a Francesco Passaro, ovvero il primo lucky loser.

Quest’ultimo era uscito ko nell’incontro, valevole per le qualificazioni, contro Basilashvili. Adesso, però, ha ricevuto questa notizia pessima per Fognini ma fortunata per lui visto che effettuerà il suo esordio assoluto in un main draw di uno Slam.