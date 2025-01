“Mi hanno servito del cibo tossico”: SCANDALO AGLI AUSTRALIAN OPEN | Costretto a prendere il primo aereo

Scoppia il caso in Australia, con il tennista che denuncia apertamente quanto gli è accaduto. Costretto a scappare improvvisamente.

Dopo una breve pausa dovuta alle festività natalizie, il tennis è ormai tornato protagonista. Sono gli Australian Open a tenere banco in questi giorni. La competizione si prevede molto frizzante. Il nostro Jannik Sinner proverà in tutti i modi a difendere il titolo conquistato lo scorso anno.

Non sarà di certo un’impresa semplice, visto la gran voglia dei suoi avversari di scippargli il trono non sono in terra australiana, bensì anche quello di numero uno del Ranking ATP. Nel frattempo però proprio in Australia nelle ultime ore è accaduto un qualcosa di a dir poco clamoroso.

Un grande protagonista di questo sport ha infatti denunciato senza mezzi termini una situazione di cui è rimasto vittima. Al tennista sono stati infatti serviti alimenti tossici, che lo hanno praticamente avvelenato. Di conseguenza il diretto interessato è stato costretto a prendere il primo volo per lasciare il paese.

Sta succedendo l’impossibile in Australia

Nei giorni scorsi Novak Djokovic ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di GQ. Il serbo ovviamente ha risposto a domande su tante tematiche. E come prevedibile non è mancata una richiesta su quanto accaduto proprio agli Australian Open di tre anni fa, nel 2022, quando è stato praticamente espulso dal paese per la questione riguardante il vaccino.

Ma è proprio in merito a quell’episodio che il tennista più vincente di sempre ha sganciato una vera e propria bomba, lanciando pesantissime accuse. A suo dire infatti gli avrebbero servito, durante la sua permanenza, del cibo tossico, che rischiato quasi di ucciderlo.

”Mi hanno dato del cibo tossico”

”Rientrato a casa ho avuto dei problemi di salute. E mi sono reso conto che in quell’hotel di Melbourne mi hanno dato del cibo tossico. L’ho scoperto appena sono tornato in Serbia, Non l’ho mai rivelato a nessuno pubblicamente. Dalle analisi è venuto fuori che avevo in corpo un livello di metallo pesante davvero alto. C’erano piombo e mercurio. Ero decisamente malato”.

Questo il racconto di Djokovic, che in questo modo scatena il caos nel mondo del tennis e in tutta l’Australia. Ci saranno smentite o conferme da parte dell’organizzazione e dei membri del governo? Solo nelle prossime ore ne sapremo di più.