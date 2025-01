Berrettini ma cosa fai? “Ti odia, me lo ha appena detto”: entra in campo e combina un putiferio

Il tennista romano ha perso completamente la bussola in campo, generando il caos più totale. Vediamo che cosa è accaduto.

E’ un 2025 che si preannuncia ricco di sorprese ed emozioni quello di Matteo Berrettini. Il tennista romano sul finale della passata stagione è riuscito a mettersi in mostra soprattutto grazie alle grandi prestazioni fornite alla nazionale italiana in Coppa Davis.

Proprio lui, insieme ovviamente a Jannik Sinner, è stato il protagonista assoluto della competizione conquistata dagli azzurri. Per il classe 96 si tratta della realizzazione di un sogno inseguito a lungo, sfumato nel 2023 e ottenuto finalmente adesso dopo un lungo inseguimento. Questo trionfo gli ha permesso anche di ottenere una piccola soddisfazione personale, ovvero il premio ATP del Comeback Player of the Year.

Come dicevamo dunque Berrettini ha cominciato a lavorare duro per questa nuova annata di tennis. Ma quanto è successo di recente ha lasciato tutti senza parole. Il 28enne è infatti entrato in campo e ha generato il putiferio più totale. Vediamo però nello specifico che cosa è accaduto.

Berrettini l’ha fatta davvero grossa

Durante l’evento Red Bull Bassline Matteo Berrettini ha sfidato Casper Ruud. Il tennista romano è stato sconfitto dal rivale per due set ad uno. Al termine della sfida però proprio il vincitore della Coppa Davis ha incalzato il suo avversario.

Il norvegese infatti, che si stava allenando a bordo campo dopo la sfida, è stato intervistato, in maniera scherzosa, proprio da Berrettini. Entrato forse un po’ troppo nella parte però il classe 1996 ad un certo punto ha rivolto qualche domanda scomoda nei confronti del rivale, lasciando tutti senza parole.

Parole folli di Berrettini agli indirizzi del rivale

Dopo la vittoria sul nostro connazionale, Ruud dovrà affrontare Holger Rune, tennista con il quale proprio il norvegese in passato ha avuto una forte diatriba. Ed è su questo che appunto Berrettini ha voluto giocare, in modo sempre ironico, durante l’intervista.

Il 28enne nato a Roma infatti, stando a quanto riportato da Fanpage, ha detto a Ruud, riferendosi a Rune, ”Mi ha appena detto che ti odia”. Affermazioni che hanno scatenato le risate del pubblico presente e dello stesso tennista norvegese, che in maniera altrettanto simpatica ha ribattuto: ”Spero di no, il nostro incontro sarà bello”.