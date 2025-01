“Torno a correre in Formula 1 nel 2026”: Charles Leclerc non può crederci | Ha firmato un accordo preventivo

Colpo di scena nel mondo della Formula 1: il celebre pilota ha deciso di tornare a gareggiare nel circuito delle monoposto, ecco con quale scuderia lo farà.

Sono giornate di grandi sorprese nel mondo della Formula 1. D’altro canto, archiviato il Mondiale 2024 e in vista della nuova stagione, questo è il periodo in cui trovano spazio dichiarazioni e voci dei protagonisti del circuito. In particolare, un pilota ha rilasciato una serie di dichiarazioni che hanno letteralmente stupito gli addetti ai lavori e i semplici appassionati.

Si tratta di un nome altisonante, capace di scrivere pagine indelebili di storia di questo sport e molto apprezzato nell’universo dei motori. Ebbene, la sua intenzione, manifestata apertamente, sarebbe quella di tornare a gareggiare sulle monoposto entro il 2026, anno peraltro che coinciderà con i Giochi olimpici invernali di Milano-Cortina in Italia.

Un annuncio che ha completamente spiazzato i suoi colleghi, con particolare riferimento all’idolo ferrarista Charles Leclerc. Il monegasco, proprio come numerosi altri atleti di Formula 1, ha letteralmente strabuzzato gli occhi di fronte a tali affermazioni provenienti da uno dei suoi avversari più temuti e temibili.

La sua volontà, tuttavia, parrebbe essere inscalfibile e questo si tradurrebbe in un destino già delineato per il pilota. Addirittura, sembra che abbia già raggiunto un accordo preventivo per il suo rientro in F1 dalla porta principale il prossimo anno, con l’obiettivo di lottare ad alti livelli e lanciarsi all’inseguimento del titolo iridato.

Charles Leclerc non può crederci: un suo collega sta per tornare in Formula 1

Un rivale in più per Leclerc, dunque, che già in quel di Maranello si ritroverà accanto il sette volte campione del mondo Lewis Hamilton. Senza dubbio una coppia che sulla carta promette di riservare grandi gioie alla Ferrari e a tutti i tifosi della Rossa, ma che potrebbe anche trovarsi a fronteggiare la silente insidia del dualismo intestino.

Dovrà, in contemporanea, guardarsi le spalle anche da Sergio Perez. La sua avventura alla guida della Red Bull è terminata bruscamente al termine dell’annata 2024, a causa della decisione della scuderia di stoppare il contratto in essere, valido anche per il 2025. Il messicano è stato messo alla porta dopo quattro anni vissuti tra luci e ombre e ora sarebbe pronto a prendersi la sua rivincita.

Grande ritorno in Formula 1: gareggerà a partire dal 2026

Durante la Feria de Leon, Sergio Perez ha parlato del suo futuro. Queste le sue affermazioni, riprese da Motorsport’: “Nei prossimi sei mesi prenderò una decisione. Sono totalmente contento e tornerò in Formula 1 se questo è ciò che mi rende più felice”.

Il messicano ha infine sottolineato con sana fierezza di non essersi mai arreso: “Ogni volta che è successo qualcosa di difficile nella mia carriera sono arrivate cose migliori”.