“È stata la mia ultima partita”: dopo Nadal si ritira anche lui | È finita un’epoca di Tennis

Annuncio da brividi da parte del tennista, che dopo Nadal decide di appendere la racchetta al chiodo, chiudendo così un’epoca.

Sono in corso gli Australian Open, che hanno dato il via alla stagione 2025 di tennis. I protagonisti sono molto carichi per questo appuntamento. Su tutti c’è Jannik Sinner, che vuole difendere il titolo conquistato lo scorso anno.

Oltre a lui però tanti altri sognano di trionfare e di rubare la corona al ragazzo di San Candido. Di sicuro il principale antagonista del numero uno del Ranking ATP è Carlos Alcaraz, ma non sono da escludere alcune sorprese.

Ma è proprio dall’Australia che nelle scorse ore è arrivata una notizia che ha lasciato senza parole tutti i fan e gli addetti ai lavori. Il tennista ha infatti annunciato che quella giocata è stata la sua ultima partita, facendo capire a tutti di essersi ormai ritirato. Un altro triste addio dunque dopo quello arrivato qualche mese fa da Rafa Nadal, che sancisce la fine di un’era.

L’annuncio è chiarissimo: fine della carriera

Tanto caos per niente verrebbe da dire. Come ben sappiamo infatti Nick Kyrgios, dopo le tante aspettative che aveva creato su se stesso alla vigilia degli Australian Open, con la sconfitta patita contro Jacob Fearnley è stato eliminato al primo turno della competizione. Ma è proprio dopo tale ko che il tennista australiano ha rilasciato un annuncio clamoroso sul suo futuro. Di seguito le sue parole riportate da tennisitaliano.it.

“Realisticamente non riesco a immaginarmi giocare di nuovo qui a Melbourne in singolare. È stato speciale. Non volevo semplicemente gettare la spugna e andarmene o ritirarmi. Stavo soffrendo fisicamente. Rispetto il mio avversario. I tifosi hanno aspettato ore per venire a vedermi giocare”.

Flagellato dai problemi fisici

Kyrgios, salito alla ribalta soprattutto grazie ai continui attacchi ai danni di Jannik Sinner per il caso doping, poco tempo fa era tornato in campo dopo un lungo stop a causa dei problemi al polso.

Purtroppo però altri infortuni si sono presentati, limitandone anche le prestazioni. Di conseguenza dunque il suo ritiro potrebbe realmente arrivare in brevi termini. Nel frattempo la cosa certa, almeno secondo le sue parole, è che a Melbourne in singolare non giocherà mai più. Salvo repentini cambi di idea.